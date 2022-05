Spari in strada: uomo ferito alle gambe

Ieri sera un 49enne ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare perché ferito alla gamba sinistra da un proiettile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia locale.

Secondo una sommaria ricostruzione ancora da verificare, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato ferito in via Petraro. L'uomo è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso per chiarire la dinamica.