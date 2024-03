Lite in strada, 32enne ferito a una gamba con una pistola: è in codice rosso

Non sarebbe in pericolo di vita l'uomo classe 1992 che nella tarda serata di ieri, sabato 9 marzo, è arrivato all'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia con una ferita alla gamba causata da colpi di pistola. Poco prima, gli agenti del commissariato locale erano intervenuti in via Fontanelle per la segnalazione di un soggetto ferito.

L'uomo è stato prima trasportato al San Leonardo, in codice rosso ma non in pericolo di vita, per poi essere trasferito presso l’Ospedale del Mare di Napoli Est. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe rimasta coinvolta in una lite con altre persone a pochi passi da dove è stato ritrovato dalle forze dell'ordine. Indagine affidata alla polizia di Stato per chiarire la dinamica e individuare coloro che hanno esploso i colpi di pistola.