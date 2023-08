Giovane accoltellato al fianco: finisce in ospedale

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti ieri in tarda serata presso il pronto soccorso della clinica Villa Betania per un giovane ferito. Si tratta di un 19enne di Barra, già noto alle forze dell’ordine, colpito al fianco forse con un coltello. Secondo una ricostruzione, ancora da verificare, l’aggressione sarebbe avvenuta in Via Santa Maria del Pozzo. A ferirlo sarebbe stato uno sconosciuto, probabilmente durante un tentativo di rapina. Cinque i giorni di prognosi prescritti. Indagini a cura dei Carabinieri della compagnia di Poggioreale.