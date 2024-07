Giovane ferito a colpi di pistola nella notte: è mistero, indagini in corso

Viene raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre si trova in via Casanova a Napoli. È accaduto la scorsa notte. Un 19enne, di Frattaminore e con nessun precedente, è ricoverato all'ospedale di Frattamaggiore per alcune ferite all'addome. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia di Frattamaggiore.

Agli investigatori, il 19enne ha raccontato di essere stato affiancato da uno scooter e il passeggero gli ha esploso contro alcuni colpi di pistola. Uno di questi l'ha raggiunto - appunto - all'addome. Ferito, il giovane è tuttora ricoverato: sottoposto ad un intervento chirurgico, la prognosi è di 30 giorni e, secondo i medici, non rischia la vita.