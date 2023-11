Sparatoria nel cuore della notte: giovane in ospedale in codice rosso

Questa notte, alle 4,50 circa, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti all'ospedale Pellegrini per una persona ferita.

Si tratta di un 28enne dell’Arenaccia già noto alle forze dell’ordine. L’uomo mostrava ferite all’addome, compatibili con colpi d’arma da fuoco.

Il giovane è in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Non è ancora chiaro dove sia accaduto. Indagini in corso per ricostruire evento e matrice.