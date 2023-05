Un uomo è stato ferito in corso Arnaldo Lucci con un colpo d'arma da fuoco alla gamba destra. Stando al suo racconto, sarebbe stato avvicinato da una persona a bordo di uno scooter che avrebbe esploso alcuni colpi d'arma da fuoco senza alcun motivo.

Il ferito è stato trasportato all’Ospedale del Mare, ma non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte della Polizia che è intervenuta sul posto.