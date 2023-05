Arriva in ospedale con ferite d'arma da fuoco: indagini in corso

I Carabinieri di Poggiomarino – allertati dal 112 per una segnalazione di una lite in strada tra alcune persone – sono intervenuti verso le 21 di ieri a via Piano del Principe. Sul posto i militari hanno rinvenuto e sequestrato un bossolo calibro 7,65.

Poco dopo – verso le 22 – i carabinieri sono andati nella clinica Santa Lucia di San Giuseppe Vesuviano dove poco prima un 39enne di Poggiomarino, già noto alle forze dell’ordine, si era presentato con una ferita d’arma da fuoco al polpaccio sinistro.

Indagini in corso dei carabinieri della stazione di Poggiomarino e della compagnia di Torre Annunziata per ricostruire l’esatta dinamica dei 2 eventi e per verificare se ci siano collegamenti tra gli stessi.