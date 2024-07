Prova a rubargli il cellulare colpendolo con un coccio di bottiglia

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti ieri sera in piazza Garibaldi per un extracomunitario ferito. Si tratta di un uomo di circa 30 anni, clandestino, sulla cui identità si stanno svolgendo accertamenti.

Uno sconosciuto lo avrebbe colpito alla gamba con un coccio di bottiglia, probabilmente per sottrargli un cellulare. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’evento e risalire all’identità della vittima.