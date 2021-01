Colpisce ragazzo con una chiave inglese per rubargli il cellulare: 34enne arrestato

I carabinieri della compagnia Stella, da tempo impegnati in controlli nel quartiere Forcella, hanno arrestato un 34enne di origini pakistane e senza fissa dimora. Il giovane, a bordo di uno scooter, aveva colpito alla testa un pedone in via Duomo con una chiave inglese per rubargli il cellulare, fuggendo poco dopo.

A denunicare l'accaduto ai carbinieri la vittima ancora sanguinate che ha descritto il rapinatore come un giovane con indosso una sgargiante felpa rossa. Questo dettaglio ha permesso ai militari di individuare con faciltà il ladro in Piazza Calenda. Nelle sue tasche è stato trovato il cellulare e restituito subito al legittimo proprietario. Il pakistano è stato portato nel carcere di Poggioreale ed è in attesa dell’udienza di convalida dell'arresto. La vittima è stata visitata dai medici del CTO e ritenuta guaribile in 15 giorni.