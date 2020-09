Inseguimento finisce nel sangue: ferito un carabiniere

Una gazzella del Ncleo radiomobile della compagnia di Torre Annunziata ha intimato l'alt ad un'automobile con a bordo due uomini a Santa Maria la Carità.

L'auto però non si è fermata ma il conducente ha tentato la fuga verso però una strada chiusa. Un militare dell'arma è sceso dall'auto e in quel momento la Smart è ripartita investendolo. Seppur ferito il carabiniere ha proseguito l'inseguimento riuscendo a bloccare in via Scafati i malviventi (residenti a Boscoreale e Scafati), entrambi già noti alle forze dell'ordine.

Il carabiniere è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per politraumi a spalla, braccio e anca.