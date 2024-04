Agguato dopo la rissa davanti al bar: 17enne accoltellato e preso a bastonate sul viso

Una colluttazione tra giovanissimi avvenuta in piazza Matteotti a Giugliano è degenerata in una spedizione punitiva ai danni di un 17enne.

D.P. dopo la rissa iniziale sarebbe andato alla ricerca di Mario Frascogna, coadiuvato da tre persone. Il 17enne è stato colpito con cinque bastonate, tre alla schiena, uno al torace ed un altro volto. 'Con tale condotta è stato provocato a Mario Frascogna uno sfregio permanente al viso e lesioni permanenti consistite in traumatismo del rene con ferita aperta in cavità con prognosi di 30 giorni come da referto medico rilasciato dall'ospedale San Giugliano di Giugliano", come recita l'ordinanza di custodia cautelare avanzata ai danni dei quattro presunti autori del raid, difesi dall'avvocato Luigi Poziello, per i quali sono stati disposti i domiciliari.

La ricostruzione della rissa iniziale e della spedizione punitiva

Decisive per ricostruire la vicenda le immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza presenti nell'area in cui è avvenuta l'aggressione. Alle ore 23.32 del 24 giugno si verificava una violenta rissa con calci e pugni scaturita per futili motivi con epilogo finale sul corso campano di Giugliano, con numerose persone coinvolte nei pressi di un noto bar. Poi il ritorno alla normalità. In una zona vicina però dopo alcune decine di minuti l'agguato ai danni di Mario Frascogna che era in precedenza stata coinvolto nella rissa. Il 17enne ha riferito ai poliziotti di essere anche stato accoltellato, prima di essere preso a bastonate. Il giovane non avrebbe però fatto menzione agli agenti dell'aggressione subita all'esterno dell'ospedale da parte di un parente di uno dei ragazzi coinvolti nel raid.