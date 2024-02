Sparato alla gamba, uomo ricoverato in ospedale

Questa mattina, all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli è stato trasportato un uomo di 35 anni con una ferita d'arma da fuoco alla gamba. Lo riferisce la Questura di Napoli. Classe 1988, risulta incensurato, ma al momento non ci sono notizie sulle sue condizioni, né sulla dinamica dell'accaduto, anche se pare che il soggetto non sarebbe in pericolo di vita.

Gli investigatori sono al lavoro per capire se il tutto è riconducibile a un altro episodio accaduto poco prima del ricovero in ospedale. In mattinata, poco dopo le 10, gli agenti della squadra mobile sono intervenuti in via Carbonara per la segnalazione di spari. Sono stati rinvenuti diversi bossoli sull'asfalto.

Articolo in aggiornamento