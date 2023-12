Agguato in centro: grave una ragazza, ferito O' Russ de "La paranza dei bambini"

Due 21enni sono stati feriti a colpi di pistola nella notte tra domenica e lunedì. I due erano in auto quando, secondo le prime ricostruzioni, sono stati raggiunti da due persone in scooter che hanno esploso diversi colpi. L'agguato si è tenuto in pieno centro a Napoli.

Grave la ragazza che, raggiunta da una pallottola all'addome, è ricoverata in prognosi riservata. Ferito anche il giovane che era con lei. Si tratta di Ciro Vecchione - colpito al bacino - che, nel 2019 ha vestito i panni di O' Russ nel film de La paranza dei bambini.

L'attore ferito in un altro agguato

I due, dopo l'agguato in piazza Carlo III, sono riusciti a raggiungere l'ospedale Pellegrini dove sono stati ricoverati. Sull'esatta dinamica dei fatti sta indagando in queste ore la Polizia che, al momento, non esclude nessuna ipotesi.

Vecchione, ricordiamo, venne ferito in un altro raid avvenuto nell'agosto 2021 al rione Sanità. Vecchione era con un amico quando vennero raggiunti da diversi colpi di pistola. Il giovane attore - all'epoca 19enne - venne colpito all'addome, mentre l'amico alla testa, ma si salvò.