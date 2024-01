Ferito da un colpo di fucile: potrebbe essere stato vittima di un incidente di caccia

Potrebbe essere stato vittima di un incidente di caccia, il 51enne rimasto ferito a fucilate in contrada Frassitelli ad Acerra, in provincia di Napoli. Ieri sera i carabinieri della stazione di Acerra sono intervenuti presso la clinica Villa Dei Fiori per un uomo ferito. Il 51enne di Afragola, già noto alle forze dell'ordine, era rimasto ferito perché colpito alla spalla da un proiettile.

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare l'uomo era in contrada Frassitelli, zona di campagna e caccia. Qualcuno avrebbe esploso un colpo di fucile e alcuni pallini lo avrebbero raggiunto alla spalla. Il 51enne non è in pericolo di vita ed è stato dimesso. Indagini in corso per chiarire dinamica.