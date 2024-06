Accoltellato al collo, al petto e a una gamba: 44enne finisce in ospedale

Ieri pomeriggio i carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti a via Francesco Saverio Correra per la segnalazione di una persona ferita. La vittima – 44enne dello Sri Lanka – è stato colpito più volte verosimilmente con un’arma da taglio, tre le ferite ampie e gravi: radice del collo, torace e coscia destra. Il 44enne è stato trasferito nell’ospedale Pellegrini dove è tuttora in osservazione.

Le indagini dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia hanno chiuso il cerchio ieri sera sottoponendo a fermo di indiziato di delitto un 41enne Sri Lankese senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine irregolare sul territorio nazionale.

Il fermato, trasferito in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria partenopea, deve rispondere di tentato omicidio.

Le indagini effettuate dai carabinieri in sinergia con la procura attraverso le analisi dei sistemi di videosorveglianza e la raccolta sul posto di testimonianze hanno permesso di ricostruire l’episodio. Ci sarebbe stato un acceso diverbio tra i due probabilmente per una donna contesa e la lite sarebbe culminata nell’aggressione.