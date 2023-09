A Napoli si spara ancora: 19enne ferito in una tentata rapina

I carabinieri della compagnia Stella sono intervenuti presso il pronto soccorso del Cto, intorno alle 2.20 della scorsa notte, per una persona ferita a colpi d'arma da fuoco.

Si tratta di un 19enne già noto alle forze dell’ordine.

È stato ferito al braccio destro da un colpo d’arma di pistola. Da una prima sommaria ricostruzione pare che la vittima, mentre sostava in auto tra via Vittorio Emanuele III e via Mianella, a Miano, sarebbe stato vittima di un tentativo di rapina.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Stella impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

L'episodio è avvenuto un'ora dopo un agguato consumatosi a Pozzuoli, e soprattutto a pochi giorni dal dramma di Giovanbattista Cutolo, musicista di 24 anni, assassinato da un 17enne in piazza Municipio.