Vogliono rapinargli lo scooter: 15enne accoltellato nella notte

I carabinieri del nucleo radiomobile – allertati da personale medico – sono intervenuti stanotte alle 00.30 presso l’ospedale Villa Betania per un minorenne ferito. Poco prima questi, 15 anni, era stato accompagnato dal proprio padre nella struttura sanitaria.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il 15enne mentre si trovava nel quartiere di Poggioreale verso le 23 in sella del proprio scooter sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti. Uno dei due, nel tentativo di impossessarsi del mezzo, avrebbe aggredito il ragazzino colpendolo alla coscia destra con un fendente.

Il 15enne non è in pericolo di vita ma resta in osservazione. La diagnosi riporta una “ferita arma da taglio alla coscia destra”.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della stazione di Poggioreale per ricostruire la dinamica dei fatti.