Incidente stradale in via Domitiana, dove un’auto ha travolto un motorino. Ad avere la peggio i due che viaggiavano in scooter, feriti dopo la caduta sull'asfalto rovinosa.

Il pirata della strada non si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto anche un'ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.