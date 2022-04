Incidente sul treno, cavo elettrico si abbatte sui finestrini ferendo cinque persone

Sembra sia stata la trivella di un cantiere, che opera in piazza Garibaldi per una società esterna al Gruppo FS, a forare la calotta della galleria ferroviaria sottostante e danneggiare il pantografo del treno Regionale 20931 Pozzuoli - Napoli S. Giovanni Barra. Il convoglio, che in quel momento percorreva la tratta sottostante Napoli Gianturco-Napoli Campi Flegrei, ha dovuto interrompere la corsa.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 12, quando il pantografo danneggiato ha rotto il cavo dell'alta tensione che alimenta i treni, provocando nella caduta la rottura di alcuni finestrini del Regionale e procurando leggere ferite a cinque viaggiatori, medicati sul posto.

"La circolazione ferroviaria è ancora bloccata ed è difficile fare previsioni di ripristino prima della conclusione degli accertamenti in corso da parte dell'Autorità Giudiziaria e delle verifiche tecniche sulla galleria. Decine le corse cancellate, mentre sono stati attivati servizi sostitutivi, e potenziati quelli di assistenza e informazione al pubblico.

Il traffico è sospeso tra Campi Flegrei e S. Giovanni Barra, è stata istituita una navetta tra Napoli Centrale e S. Giovanni Barra, treni spola tra Pozzuoli e Campi Flegrei, i treni Metropolitani per Salerno e Caserta sono stati autosostituiti da Napoli Centrale", fa sapere Rfi in una nota.