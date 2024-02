Killer esplodono colpi di arma da fuoco da uno scooter: feriti un 19enne e un 17enne

Due giovani, di 19 e 17 anni, sono stati feriti a colpi di arma da fuoco ieri sera in circostanze ancora da chiarire nel Napoletano. I due ragazzi, residenti in due comuni della provincia di Napoli, si sono presentati all'Ospedale del Mare con ferite da arma da fuoco, il 17enne alla gamba e il 19enne alla spalla. Nessuno dei due è in pericolo di vita.

Ascoltati dai poliziotti giunti in ospedale, non hanno saputo fornire particolari circa luogo e modalità del ferimento, se non che erano entrambi a bordo di uno scooter quando questo è avvenuto.

Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia del Commissariato Ponticelli.