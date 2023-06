Sabato di sangue, agguato in strada: due feriti

In via Francesco Russo ad Afragola due persone, Vincenzo Sepe e Raffaele Sepe, sono state ferite, intorno alle 19.45, da colpi d’arma da fuoco mentre erano in scooter. Sono stati subito trasportati presso l'ospedale di Frattamaggiore dal 118. Il primo ha riportato ferite di arma da taglio all'addome mentre il secondo da colpi d'arma da fuoco.

Sul posto sono intervenuti carabinieri del nucleo radiomobile di Casoria, oltre a quattro pattuglie della municipale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il raid poco dopo la processione

Solamente una trentina di minuti prima dal raid era transitata sulla strada (molto affollata) la statua con Sant’Antonio in processione. Poche ore prima al rione Salicelle, sempre ad Afragola, c'era stata l'esibizione della fanfara dei carabinieri.