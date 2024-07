I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti questo pomeriggio in via Acton, nei pressi della biglietteria del molo Beverello, per due feriti.

Si tratta di due venditori ambulanti marocchini di 20 anni, feriti verosimilmente da uno sconosciuto armato di coltello. I due sono stati portati al Pellegrini, non sono in gravi condizioni.

Indagini in corso per chiarire dinamica.