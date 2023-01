Calci, pugni e coltellate: paura nel cuore della città, ci sono feriti

Paura ai Quartieri Spagnoli dove, questa notte, due giovanissimi sono stati pestati. Il fatto è avvenuto in via San Carlo dove i Carabinieri. Le vittime, 17 anni, erano in una non specificata zona dei Quartieri Spagnoli insieme ad altri amici quando sono stati picchiati e feriti com armi bianche da un gruppo di coetanei.

Il personale del 118 ha portato i due ragazzi all’ospedale Pellegrini. Per la prima vittima la seguente diagnosi: “10 giorni di riposo per ferita dell'anca e della coscia senza menzione di complicazioni. Ferite multiple da punta e taglio faccia laterale di coscia destra e mano destra, flc dorso nasale". Per la seconda vittima, invece: "10 giorni di riposo per ferita da punta e taglio reg. nucale e regione laterale dx del collo".

I ragazzi sono stati affidati ai propri genitori. Indagini in corso da parte dei Carabinieri delle stazioni San Giuseppe e Quartieri Spagnoli.