Incidente nel cimitero, si stacca il marmo di una cappella: due feriti

Cede la lastra di marmo del pavimento di una cappella cimiteriale privata, due operai rimangano feriti, mentre erano al lavoro per la tumulazione. Sono finiti in un fosso profondo alcuni metri, che si trovava proprio sotto il pavimento della cappella.

L'incidente è avvenuto a Somma Vesuviana. Le parole del sindaco Salvatore Di Sarno: "Esprimo piena solidarietà a queste due persone. Il marmo interno di una cappella privata purtroppo ha ceduto proprio sotto i piedi dei due operai che stavano completando la tumulazione di un'urna cineraria. Per fortuna i due operai sono rimasti feriti in maniera non grave. A loro tutta la mia vicinanza".

Di Sarno appena appresa la notizia si è subito recato sul posto accompagnato dal Vice Sindaco, Sergio D’Avino e dal Comandante dei Vigili Urbani, Claudio Russo. Sul posto sono accorsi anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.