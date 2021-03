Vuole evitare un controllo: sperona l'auto di pattuglia e ferisce una agente della municipale

Un'agente della polizia municipale, a Secondigliano, è rimasta ferita nei giorni scorsi a causa del conducente di un motocarro: questi per eludere un controllo ha speronato l'auto di servizio dei vigili, per poi scappare dopo una breve colluttazione anche con l'altro agente di pattuglia. L'uomo si è presentato ieri al comando, dove è stato identificato e denunciato a piede libero col motocarro che è stato sequestrato.

L’agente è stata medicata al C.T.O., dove le è stata suturata la ferita all’arcata sopraccigliare con una diagnosi di lieve trauma cranico.

Domani, giovedì 1 aprile alle ore 12, l’assessore alla Polizia locale Alessandra Clemente e il comandante Ciro Esposito saranno presso l'unità operativa di Secondigliano per esprimere vicinanza alla donna. “L’agente, nonostante le ferite riportate, ha cercato in ogni modo di svolgere il proprio dovere e fermare l’aggressore - sono le parole di Alessandra Clemente - Questo dimostra abnegazione alla divisa, un tratto che accomuna i nostri agenti di polizia locale. Per fortuna si rimetterà presto dalle ferite riportate e di questo sono felice insieme a tutti gli abitanti di Secondigliano che hanno manifestato subito la piena solidarietà all’agente".