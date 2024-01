Far west su corso Arnaldo Lucci: raid a colpi di pistola contro 19enne, ferita anche una passante

Un passante è rimasto ferito nel corso di un agguato avvenuto in corso Arnaldo Lucci, a Napoli. Delle persone in sella ad una moto hanno sparato dei colpi di pistola verso un giovane di 19 anni, che era il loro bersaglio, ma nel raid hanno ferito anche una donna.

Sia il 19enne che la donna non risultano essere in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, che indaga sull'episodio, erano in due gli autori dell'agguato, avvenuto intorno alle 19. Con il volto coperto, hanno esploso colpi d'arma da fuoco contro la vittima designata, colpendo il ragazzo alla gamba sinistra. Durante l'agguato una donna di 69 anni, del tutto estranea ai fatti, è stata centrata da un proiettile a un gluteo.

Il giovane è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini, la donna all'Ospedale del Mare. L'esatta dinamica è in fase di ricostruzione. Sui fatti indaga la Squadra Mobile della Questura di Napoli.

La memoria non può che tornare alla vicenda della piccola Noemi, la bambina che nella primavera del 2019 rimase gravemente ferita - per fortuna poi si sarebbe salvata - in un agguato avvenuto in piazza Nazionale, non troppo distante da dove è avvenuto l'episodio di stasera.