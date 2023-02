Rissa tra donne a colpi di forbici: colpiscono anche la nipotina di 8 anni

Entrambe dei Quartieri Spagnoli, 33 e 35 anni, due donne sono arrivate al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini con delle ferite da taglio.

Secondo quanto ricostruito, si sarebbero colpito reciprocamente, forse con delle forbici. I motivi restano ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti carabinieri della compagnia centro.

Durante la lite si sarebbe ferita alla mano anche la nipote della 35enne, una bambina di 8 anni. Per la piccola 8 giorni di prognosi, per la 33enne 20, per la 35enne 15. Sono in corso indagini per chiarire dinamica e motivazioni di quanto successo.