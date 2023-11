La protesta degli infermieri del Cardarelli: “Ferie bloccate”

"Blocco dei ricoveri, barelle ammassate nei corridoi senza il minimo distanziamento, accessi al Pronto soccorso che hanno raggiunto, nelle ultime settimane, la cifra record di una media di 200 ingressi al giorno, ma soprattutto professionisti dell'assistenza stanchi, logorati da anni di disagi e di disorganizzazione: siamo nel drammatico scenario all'ospedale Cardarelli di Napoli, il più grande del Sud Italia. Una storia che si ripete", alla quale ora si aggiunge anche "la beffa, l'ennesimo colpo alla nuca che fa indignare sindacati come il nostro da sempre in prima linea per difendere i diritti degli infermieri: ferie bloccate per tutti a Natale e Capodanno". Lo denuncia il sindacato degli infermieri Nursing Up, che per bocca del presidente Antonio De Palma sottolinea come "la vicenda del Cardarelli è emblematica di quanto accade negli ospedali italiani da Nord a Sud".

"La situazione del Cardarelli - afferma - non ci sorprende affatto e rappresenta lo specchio fedele della rabbia, della frustrazione, dei disagi che oggi portano i nostri professionisti infermieri ed ostetriche a manifestare in tutta Italia, da Nord a Sud, chiedendo ai prefetti di intervenire presso i governi regionali che, a loro volta, sono chiamati a fare leva presso le aziende sanitarie che continuano a spremerli come limoni. Certo, ogni territorio vive una situazione differente, ma il triste comune denominatore è quello di una politica che rischia di farci affogare nell'incertezza di un futuro nebuloso fatto di turni massacranti, ferie che saltano sistematicamente come nulla fosse, stress accumulato che esplode letteralmente come un vulcano in eruzione, minando la salute dei professionisti e depauperando la qualità delle prestazioni sanitarie".

"Tutto questo a discapito naturalmente della salute dei pazienti, che certo non hanno colpe di tutto questo e vivono anch'essi in prima linea il grande caos della sanità italiana di cui il Cardarelli è uno degli esempi lampanti", aggiunge De Palma che, in merito alla circolare della direzione sanitaria del nosocomio napoletano del 21 novembre, in cui vengono sospese per gli infermieri a Natale e Capodanno, chiede: "Ma la politica regionale e quella nazionale ne sono a conoscenza di tutto questo?". E chiosa: "Il Governo come pensa di darci una mano? Tagliandoci le pensioni!".