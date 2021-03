Omicidio Ornella Pinto, donne in pizza: "Siamo stanche di vivere così"

Decine di donne si sono riunite in piazza Gian Battista Vico, a Napoli, per onorare la memoria di Ornella Pinto, la donna uccisa dall'ex compagno a colpi di arma da taglio. Il sit in è stato organizzato dal movimento Non una di meno. Le attiviste hanno letto i nomi delle donne vittime di femminicidio dall'inizio del 2021, ben tredici, citando anche i rispettivi assassini: "Siamo stanche di vivere in un mondo patriarcale, in cui ognuna di noi può essere uccisa dal padre, dal fidanzato, dal fratello. Non siamo di proprietà degli uomini".