Feltri: “Il problema di Napoli non è il sindaco, è Napoli”

“Il problema di Napoli non è il sindaco, ma Napoli. Qualsiasi sindaco non può risolvere i problemi antichi”. Lo ha dichiarato Vittorio Feltri a Radio Crc Targato Italia intervenendo nella trasmissione ‘Più di così” condotta da Antonio Esposito e Taisia Raio e in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16. Il direttore editoriale di Libero è tornato sulla polemica per la sua frase dei meridionali “inferiori”. “È vero che ho detto una frase male interpetrata. Napoli è inferiore al Nord mi riferisco all’assetto sociale, economico e civile, come dicono i dati. Ci sono tanti elementi come le mafie in Campania, Calabria e Sicilia. Non si può dire che il Sud abbia dati superiori al Nord, non si tratta di un dato antropologico perché le persone non hanno nulla da invidiare. Il punto è economico”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poi chiarisce: “Sono estimatore di tante cose napoletane, che odio i meridionali è una ‘puttanata’. Ho vissuto anche in Molise tanto tempo. E non sono mai stato in guerra contro Napoli”. Sui contagi da coronavirus Feltri invita a “mantenere i piedi per terra, quando parliamo male di noi stessi paragoniamoci con gli altri paesi europei come Spagna, Francia, Inghilterra e Belgio. Per non parlare poi degli Usa”. L’ultima battuta sulla polemica Juve-Napoli: “Scelta sbagliata quella di dare compiti a Asl invece di darli a comitato scientifico. Anche l’Atalanta ha avuto un calciatore positivo e ha giocato”.