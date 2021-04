Felicia si sveglia due volte dal coma: "È stato Padre Pio"

Una giovane mamma di Castellammare di Stabia, Felicia Vitiello, si è risvegliata due volte dal coma dopo diversi mesi in ospedale. A raccontare la sua storia è la stessa 32enne che ha subito un’operazione di routine al seno durante la quale avrebbe contratto un'infezione. Da lì la lunga degenza fino al risveglio miracoloso che lei attribuisce all'intercessione di Padre Pio.

"Oggi compio 32 anni in ospedale..non sono in coma (ne ho superati 2) non sono sepolta ...sono qui lucida e illesa a testimoniare la parola del divino,dove x intermediazione di Padre Pio consente per la terza volta al mio cuore di battere ..... dall'alto così è stato deciso che dovevo vivere per portare testimonianza della potenza divina e essere il miracolo che rafforzasse la fede di chi a volte tentenna a custodirla", ha scritto in uno dei tanti post di ringraziamento Felicia.

"Sono una prescelta di Padre Pio"

"Sono una prescelta di Padre Pio per voi se non avessi avuto tanti supplizi e uscirne illesa dove i medici non trovano spiegazione nessuno avesse creduto e si sarebbe convinto che i miracoli esistono ebbene si chiamano miracoli e Padre Pio ha voluto che io lo festegiassi così con i miei angeli sulla terra medici e infermieri questo video di tanti familiari e amici ...dirvi Che Gesù, Dio Padre Pio esistono e vi amano pregate Allontanatevi dai materialismi e apparenza e siamo umili e semplici, uniamo alla vita terrena anche quella religiosa !Meditiamo".