Ponticelli ricorda Felice De Martino, vittima innocente della camorra

Questa mattina, a partire dalle 10, all'IIS "Sannino-De Cillis" di Ponticelli, l'associazione Report, Sos Impresa Rete per la Legalità Aps e la Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania, si terrà l'incontro per raccontare la storia di Felice De Martino, ucciso ad appena 26 anni il 6 gennaio del 2000, vittima innocente di un agguato di camorra. De Martino fu raggiunto da un colpo di pistola nel tentativo di mettere in salvo un suo amico. Stimato e conosciuto in tutto il quartiere al suo funerale parteciparono oltre cinquemila persone.

La memoria del suo gesto eroico e la sua vita sottratta dalla mano criminale della camorra, si legge in una nota degli organizzatori dell'incontro, saranno il fulcro della giornata, introdotta e moderata da Antonio Musella, giornalista di Fanpage, e aperta dai saluti del dirigente scolastico Angela Mormone. A parlare della storia di Felice e dell'attualità della camorra e dell'anticamorra, il fratello di Felice, Michele De Martino, Anna Ferrara, presidente dell'associazione Report, Luigi Cuomo, presidente Sos Impresa Rete per la Legalità Aps, don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Pol.i.s. Sarà presente Salvatore Acampora, il giovane che Felice aiutò a entrare all'interno del bar durante la sparatoria. A concludere i lavori il dottor Raffaele Marino, già Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli, che nel corso della sua carriera in magistratura ha seguito numerose inchieste sui clan e su episodi che hanno coinvolto vittime innocenti.