La commozione della moglie di Federico Salvatore: "E' tornato a casa"

A più di otto mesi di distanza dal malore che lo ha costretto ad una lunga e difficile riabilitazione, Federico Salvatore è finalmente tornato a casa. Il percorso di ripresa dovrà seguire degli step importanti, ma grazie all'amore dei suoi cari l'artista napoletano potrà perseguirlo nel focolare domestico.

A dare la notizia che tutti attendevano con ansia è Flavia, la moglie di Federico in un post Facebook: "Voglio condividere con Voi tutti questa immagine: le nostre mani unite, le mani della Nostra famiglia finalmente nuovamente riunita ed i nostri cuori, sospesi, hanno ricominciato a battere all’unisono. Federico ogni giorno fa piccoli passi, grazie sempre ai validissimi medici che lo seguono e grazie all’Amore che instancabile e fedele sana e salva le ferite più profonde del corpo e dell’anima. L’amore, in cui Federico ha sempre creduto, è davvero la fonte a cui si attinge il coraggio, la speranza, la pazienza e l’attesa quando la vita devia i percorsi ma ci chiede di non rinunciare ad amarla. In questa nuova via di pazienza e attesa, Federico si riappropria un po’ alla volta di quello che forse finiamo per dare per scontato, ma che è un miracolo della vita, anche solo il sangue che scorre nelle nostre vene... Leggo i tanti messaggi che ci mandate e molti di questi li leggo insieme a Federico, ci inondano di affetto, un fiume di tenerezza di cui abbiamo bisogno perché Federico sa che il Suo pubblico lo aspetta…e per questa attesa paziente e fedele, vi è grato. Vi sono grata".