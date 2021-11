Federico Salvatore, la moglie dà speranza: "Iniziata la riabilitazione"

È iniziato il percorso di riabilitazione di Federico Salvatore. L'artista partenopeo è stato trasferito dall'Ospedale del Mare, dove si trovava da circa un mese. A renderlo noto, sui social network, è stata la moglie Flavia per aggiornare i fan sulle sue condizioni.

Federico Salvatore era stato colpito da una forte emorragia cerebrale e ricoverato in gravi condizioni.

"L'infinito affetto da parte vostra ci dà sempre più forza, giorno dopo giorno, siete tantissimi e calorosissimi - scrive la moglie nel postarne una canzone - Per ricambiare tutto l'amore che Napoli, e non solo, sta dimostrando a Federico ho deciso di condividere con voi questo brano in cui c'è tutto l'amore che lui, da sempre, prova per la sua terra".

Nel video il marito, vestito da Pulcinella, interpreta "Napolitudine": "È un brano malinconico, come il momento che tutti noi che vogliamo bene a Federico stiamo vivendo, ma allo stesso tempo un brano di speranza e d'amore".