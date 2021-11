Federico Salvatore, la riabilitazione continua: la moglie pubblica un video sui social (VIDEO)

Continua la riabilitazione di Federico Salvatore. Ad aggiornare i fan sulle sue condizioni è la compagna di vita Flavia attraverso il profilo Facebook del cantautore. L'ultimo aggiornamento è accompagnato da un video in cui Federico suona la chitarra durante le prove di un concerto. Immagini commuoventi alle quali tutti sperano di riassistere presto.

Il post di Flavia

“Siete in tanti a chiedere quotidianamente aggiornamenti sulle condizioni di Federico. Come sapete, da due settimane, ha iniziato il suo percorso riabilitativo. Giorno dopo giorno si fanno passi avanti e le giornate di tutti noi che gli vogliamo bene proseguono nell’attesa che torni. Ho deciso di condividere con voi un video registrato per gioco durante un soundcheck dall’amico Gennaro in cui Federico si diverte a fare una delle cose che più ama: suonare la chitarra. Grazie sempre del grande affetto che ci dimostrate, a presto. Flavia”.