Federico Salvatore continua a fare progressi, la moglie: "Ha una incredibile forza e una illimitata tenacia"

Continua a fare progressi Federico Salvatore, dopo quel terribile 13 ottobre quando un grave malore lo portò in ospedale. Il percorso riabilitativo non è semplice, ma grazie all'ausilio di professionisti esperti e all'amore dei suoi cari, l'artista è in netto miglioramento.

Sulla pagina dedicata a Federico Salvatore, la moglie ha pubblicato poche ore fa un post nel quale fornisce ai follower un importante aggiornamento sulle condizioni di salute del coniuge: "Il percorso riabilitativo di Federico procede bene. Questo grazie ai medici e a tutto il personale che lo sta seguendo ma grazie anche e sopratutto alla sua incredibile forza e alla sua illimitata tenacia che, ancora una volta, forse più di sempre, sta dimostrando. La mancanza di Federico è direttamente proporzionale al tempo che passa e noto, attraverso un'infinità di messaggi d'affetto che ricevo ogni giorno, che per voi è lo stesso. Condivido con voi questa sua straordinaria canzone che arriva dritta al cuore... dove sono custoditi tutti i sorrisi e le emozioni che la musica di Federico ci ha donato e continuerà a donarci presto. Flavia".