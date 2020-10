Presunte fatture false per rilevare il Teatro Cilea: tra gli indagati i patron di Made in Sud

Presunte emissioni e fatture false per procurare il denaro utile a rilevare le quote della società Teatro Cilea srl, che gestisce il noto teatro vomerese. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli sta eseguendo otto decreti di perquisizioni disposti dalla Procura di Napoli a carico di altrettante persone tra le quali figurano anche i noti imprenditori Ferdinando Mormone e Mario Esposito, ritenuti i patron della trasmissione televisiva "Made in Sud", come anticipato dall'Ansa.

Sono venti in totale le persone iscritte nel registro degli indagati. Sarebbe coinvolto anche l'imprenditore Luigi Scavone, socio di minoranza dell'Alma srl.

L'acquisizione della società che gestisce il Teatro Cilea del Vomero risale al 2018. L'indagine è frutto di altre attività investigative e di perquisizioni eseguite dalle fiamme gialle lo scorso 5 marzo, in pieno lockdown.

La trasmissione tv Made in Sud non è coinvolta nelle indagini.