Fatture false per evadere le tasse: nei guai una nota società di bibite

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente per l'importo di euro 167.878,75 nei confronti di una S.r.l. di Sant'Antonio Abate e del suo rappresentante legale.

Il destinatario del provvedimento - amministratore della società, operante nel settore del commercio all'ingrosso di bevande - è indagato per aver evaso le imposte sui redditi e sull'IVA. In particolare, avrebbe utilizzato fatture per operazioni inesistenti, indicando, nelle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2016 ai fini delle imposte sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi per un totale di € 763.086,12 con I.V.A. evasa pari, appunto, ad € 167.878,75.

La Guardia di Finanza ha sequestrata l'intera somma oggetto del provvedimento cautelare, per un importo pari a € 167.878,75, ponendo il vincolo giudiziario sulle disponibilità finanziarie giacenti sui rapporti di conto corrente intestati alla società.