Fattoria didattica nella ‘Birreria’ di Miano

Una fattoria didattica all’interno del centro commerciale ‘La Birreria’, nella Municipalità 7, che rappresenta una risorsa importante per il territorio, ora ferma per la scadenza della convenzione con la società che gestisce l’area e per una serie di problemi e anomalie amministrative affrontati oggi in commissione Salute e Verde, presieduta da Fiorella Saggese, che ha incontrato il presidente della Municipalità 7 Antonio Troiano, il presidente della commissione verde della Municipalità 7 Antonio Esposito, il responsabile della ‘Fattoria in Birreria’ Mauro Ilarità e il direttore della Municipalità 7 Giuseppe Arzillo.

Tra i consiglieri comunali intervenuti, Pasquale Esposito (Partito Democratico), Rosario Palumbo (Cambiamo!) e Walter Savarese d’Atri (Manfredi Sindaco), hanno evidenziato l’importanza di trovare una soluzione per questa vicenda non solo manifestando una chiara volontà politica a proseguire una attività preziosa per i territori di Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno, ma impegnandosi anche a superare lo scoglio burocratico individuando la migliore forma di gestione del sito, coinvolgendo anche il Servizio Patrimonio e il Servizio Verde della Città.