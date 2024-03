Non si hanno più notizie della giovane Fatima: l'appello della famiglia

Sono ore di ansia per una giovane studentessa napoletana, Fatima. La famiglia ha condiviso sui social un appello per chiedere aiuto per ritrovare la 20enne, di cui non si hanno più notizie dalla mattina del 7 marzo. Fatima è stata vista l'ultima volta intorno alle 11.30 al Vomero, nei pressi del liceo Pansini. I genitori hanno sporto denuncia.

Questo il testo dell'appello: "Fatima da ieri non dà più sue notizie, si è allontanata dal Vomero zona Liceo Pansini alle 11.30. É vestita con giubbotto corto beige chiaro con bordi di pelliccia chiari, pantalone nero con tasconi laterali, scarpe sportive beige chiare Balenciaga, non ha borsa, non ha cellulare, solo carta di identità e tessera sanitaria. Aiutateci a ritrovarla".