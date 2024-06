Apparente mistero sui cieli del Sud Italia di ieri sera. Tantissime le segnalazioni di un fascio di luce inusuale che si stagliava tra le 21.30 e le 22 tra Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata. In tantissimi hanno pubblicato sui social fotografie e video, pensando che potesse trattarsi di un Ufo.

Tanti gli avvistamenti anche a Napoli.

La spiegazione

L'ipotesi più probabile, scartata in queste ore quella di una esercitazione militare francese, e è quella del rilascio nello spazio di migliaia di piccoli satelliti Starlink, lanciati dagli Stati Uniti attraverso un razzo contenente.

Starlink è la rete internet satellitare creata dalla SpaceX di Elon Musk capace di collegare ad Internet anche le zone più remote della Terra.

La nota del centro ufologico mediterraneo: "Sembrano i razzi del vettore, ma indagheremo"

"Pioggia di segnalazioni al Sud Italia di strani oggetti volanti non identificati.E' stato un vero e proprio tam tam. Dai primi riscontri, sembrerebbe che si tratti del razzo vettore Falcon 9 Block 5, che ha messo in orbita i satelliti Starlink, che tanta confusione stanno generando tra i tantissimi appassionati di ufologia. Insieme alle segnalazioni degli avvistamenti, sono arrivate anche delle immagini video e foto. Il presidente del CUFOM Angelo Carannante, tranquillizza le tante persone che hanno assistito al fenomeno in quanto è stata trovata subito la probabile spiegazione. Tuttavia, nel contempo, ha allertato immediatamente il suo team, cercando la conferma della natura degli oggetti e, tuttora, le indagini sono in pieno svolgimento, per averne la certezza Si tratta di una sorta di agglomerati di oggetti che procedono insieme nel cielo, ad una velocità non eccessiva. Nella parte anteriore c’è un oggetto luminoso che è collegato ad una “nuvoletta” più grande che lo precede, tramite una specie di foschia bianca e, più in alto, un altro oggetto luminoso, pure biancastro, molto sottile ed allungato. Considerata la quota, la distanza tra i presunti ufo non doveva essere trascurabile.

In un video pervenuto al CUFOM, si osservano, addirittura, anche due piccoli oggetti che attraversano in successione il campo visivo proprio nei pressi degli oggetti citati. E’ proprio il passaggio di questi due strani “ufo”, che ha fatto porre dei dubbi agli ufologi mediterranei sulla effettiva natura degli oggetti avvistati. Il Centro Ufologico Mediterraneo, si riserva di comunicare l’esito definitivo delle indagini al più presto, restando anche in attesa che l’aeronautica militare italiana o altro ente, possa confermare la spiegazione del razzo vettore Falcon 9 Block 5 fornita in questo primo momento e che dovrebbe essere razionalmente la soluzione all’enigma"