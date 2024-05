Farmaci antitumorali per circa un milione di euro rubati a Miano

Hanno agito nel cuore della notte in via Vincenzo Valente, a Miano. Sono prima entrati in un appartamento, dove hanno razziato quello che hanno potuto. Quindi, con ogni evidenza con il supporto di corde, sono entrati nella farmacia del Distretto sanitario n. 30, afferente all’Asl Napoli 1, posta al secondo piano, forzando una finestra.

Qui i ladri sono andati dritti alle celle frigorifere dove erano conservati costosi farmaci antitumorali del valore di circa un milione di euro e li hanno portati via.

"Colpo studiato in ogni dettaglio"

"L’assalto è da brivido - spiega a NapoliToday Giuseppe Alviti, presidente dell'Associazione nazionale Guardie particolari giurate - Solo una banda di professionisti poteva portare a compimento un colpo simile e chiaramente avevano studiato ogni particolare: gli abitanti dell’appartamento posto proprio sopra alla farmacia, infatti, erano usciti".

A dare l'allarme i dipendenti della farmacia del Distretto sanitario 30 che hanno trovato l'ufficio devastato, con documenti sparsi ovunque, gli armadi aperti e le celle frigorifere vuote. Contenitori di medicinali vuoti sono stati rinvenuti nell'androne e per le scale del palazzo.

Gli inquirenti hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e sul posto sono al lavoro gli esperti della scientifica. "Quel distretto lo conosco benissimo perché ci ho lavorato di persona - dice Alviti - e so che dovrebbe essere sorvegliato h24, proprio per l'importanza della farmacia".