Azitromicina introvabile: staffetta da Napoli a Sperlonga per salvare due sorelline malate di Covid

Nonostante gli appelli a non comprare i farmaci anti-covid se non ce n'è effettiva necessità, non si arresta la corsa all'accaparramento. Inevitabile, quindi, che le scorte si assottiglino, anche per i grossisti, e che inizino ad esserci difficoltà a trovare azitromicina e cortisonici. Così dopo aver cercato l'antibiotico in tutte le farmacie della zona per giorni, una famiglia di Sperlonga, con entrambe le bimbe malate - 2 anni la più piccola, 6 anni la maggiore - ha lanciato un drammatico appello sui social.

La risposta è arrivata dalla nostra città, grazie al gruppo di solidarietà "Facciamoci compagnia" fondato proprio nei primi giorni del lockdown del 2020 da Rosario Morisieri, apprezzato fotografo del Centro storico, e gestito con Barbara Forte, anima bella dotata di non comune grinta e determinazione, con l'obiettivo di fare rete e portare aiuto là dove serve, ognuno per quello che può.

I farmaci, nelle dosi necessarie per le due bimbe, sono stati messi a disposizione da due membri del gruppo, Giusy Napoli Aiese e Maria Altamura.

Avvisata la famiglia, da Sperlonga è quindi subito partito un volontario della Croce d'Oro Sud Pontino - Maurizio Faiola. Ad attenderlo, all'uscita della Tangenziale di Fuorigrotta, Barbara Forte con i farmaci.