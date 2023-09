Le Quattro Giornate di Napoli a fumetti: ecco 'Fango e Cenere'

In occasione dell’ottantesimo anniversario delle Quattro Giornate di Napoli, esce il 22 settembre in libreria e store digitali Fango e Cenere, le Quattro Giornate di Napoli a fumetti, il primo graphic novel sulla rivolta partenopea del 1943 firmato dalla Scuola Italiana di Comix, edito da Homo Scrivens e prodotto da Napulitana. Le prefazioni al testo sono del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e dell’autore partenopeo best-seller Maurizio de Giovanni. Il volume ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Napoli e la sua presentazione rientra nelle celebrazioni ufficiali del Comune in occasione dell’Anniversario, con una presentazione dedicata il 28 settembre ore 18 presso la Sala del Capitolo, Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore. Al libro è associata anche la Mostra Fango e Cenere, le Quattro Giornate a fumetti, con l’allestimento di una selezione delle tavole del fumetto in gigantografia, che inaugurerà mercoledì 27 settembre alle ore 11 al Pio Monte della Misericordia. L’8 settembre del 1943 l’Italia firma l’armistizio con gli alleati. Appena informato dello sbarco degli americani a Salerno, Hitler ordina che Napoli sia ridotta a fango e cenere, da qui il titolo del fumetto. Ma i napoletani si ribellano e passano al contrattacco, un evento che farà di Napoli la prima città d’Europa a riconquistare, da sola, la propria libertà dal nazi-fascismo. “A ottant’anni da quelle vicende, l’idea di ripercorrerne le tappe attraverso un graphic novel è tra gli strumenti più innovativi ed efficaci nell’ambito delle celebrazioni di questa ricorrenza.” – scrive Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, nella prefazione al libro. “Si tratta di un linguaggio alternativo di narrazione della storia; il racconto per immagini riesce ad intercettare con maggiore efficacia la sensibilità del pubblico giovanile e costituisce allo stesso tempo uno strumento di divulgazione efficace del nostro patrimonio storico. Il desiderio di libertà animò in quei giorni tanti cittadini napoletani spingendoli a sacrificarsi per quegli ideali ed è importante, oggi più che mai, preservarne la memoria suscitando nei giovanissimi l’interesse per quei fatti drammatici del passato”. Fango e Cenere nasce dall’urgenza di ravvivare la memoria di un fatto storico eccezionale per tutta l’Europa, soprattutto presso le nuove generazioni. Si tratta di una produzione internazionale fortemente voluta da Napulitana, progetto di promozione delle eccellenze culturali di Napoli nato a Bruxelles, nel cuore d’Europa, nel 2020. Il testo vuole raccontare, per la prima volta a fumetti, una delle pagine più importanti e dolorose della nostra storia, che fece da apripista alla Resistenza e alla Liberazione italiana. Le vicende del graphic novel hanno come protagonisti personaggi fittizi che, nel momento chiave della vicenda, lasciano il testimone ai veri eroi di Napoli: Enzo Stimolo, Maddalena Cerasuolo e Gennarino Capuozzo tra gli altri riconoscibili tra le pagine. «Nel fumetto di Napulitana, edito da Homo Scrivens e realizzato dalla Scuola Italiana di Comix, personaggi immaginari lasciano il posto ai veri protagonisti della liberazione della città dal nazifascismo facendone rivivere le emozioni con grande forza espressiva, fino a condurre il lettore in un mondo in cui riecheggiano memorie storiche, miti passati e ideali da recuperare». Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli «Non accade spesso. La storia è per lo più fatta di silenzio e di sopportazione. Ma quando accade, la storia si fa da parte impaurita e lascia spazio all’epica. È il tempo degli eroi normali, della gente comune che si impadronisce del proprio destino». Maurizio de Giovanni I disegni di Stefano D’Oriano e la sceneggiatura di Marco Orlando, con la direzione artistica di Andrea Scoppetta della Scuola Italiana di Comix, rievocano gli avvenimenti storici e lo stato emotivo della città che, a seguito dell’armistizio dell’8 settembre, fu posta sotto assedio dal generale School. L’accuratezza storica della narrazione è stata assicurata dalla collaborazione con l’Istituto Campano per La Storia Della Resistenza “Vera Lombardi”.

Gli autori

Marco Orlando è scrittore e sceneggiatore di fumetti. Ha firmato le serie 221b Baker Street e 10 Barnes Street per Cagliostro E-Press e Zakk Void (Spectre Edizioni).

Stefano D’Oriano come illustratore, collabora con il settimanale L’Espresso; fumettista, ha lavorato con Round Robin e attualmente è impegnato con la casa editrice francese Editions Glénat BD. La Scuola Italiana di Comix, nata a Napoli nel 1994 e diretta da Mario Punzo, è una delle più grandi e significative realtà del mondo dei fumetti e del graphic novel. Fra i suoi lavori l’edizione a fumetti del Commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone di Maurizio de Giovanni, lavori pubblicati da Bonelli.

Napulitana: progetto nato a Bruxelles nel 2020 ad opera di Tonia Esposito e Iacopo Viciani che si propone di diffondere l’arte e la cultura napoletana anche al di fuori dei confini nazionali. Il graphic novel è la prima pubblicazione prodotta da Napulitana nell’ottica di puro filantropismo culturale nei confronti della città.

Homo Scrivens: nata a Napoli nel 2002 come prima compagnia italiana di scrittura diretta da Aldo Putignano, dal 2012 diventa casa editrice a distribuzione nazionale.