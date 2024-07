Bradisismo: contributo statale flop, gli sfollati del terremoto a giorni finiranno per strada. La lettera a Mattarella

Il 15 luglio dovranno lasciare gli alberghi in cui sono stati temporaneamente sistemati dopo essere stato sgomberati dalle loro case, dichiarate inagibili per il terremoto del 20 maggio scorso. E non sanno dove andare. È la complicata situazione che stanno vivendo numerose famiglie puteolane, composte anche da numerosi bambini e anziani che da qui a pochi giorni potrebbero ritrovarsi - nella migliore delle ipotesi - a dormire e vivere nel palazzetto dello sport di Monterusciello.

In queste ore stanno coordinandosi per chiedere insieme una risposta alla loro situazione. Hanno inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. E ancora: al governatore De Luca, al prefetto Di Bari, al sindaco di Pozzuoli Manzoni e a quello della città metropolitana Manfredi.

La lettera

"Noi - raccontano nella missiva - siamo tra le famiglie fortunate che sono riuscite a essere collocate nelle strutture alberghiere fino al prossimo 15 luglio e famiglie meno fortunate che ancora non hanno un tetto. Nei giorni scorsi abbiamo preso atto dell’emanazione di un apposito decreto che tra i vari punti impegna tutta la filiera istituzionale a sostenere le famiglie attualmente sfollate con un contributo economico per l’autonoma sistemazione. Siamo consapevoli dello sforzo economico cui si sta facendo fronte, ma allo stesso tempo vorremmo porre alla vostra attenzione la contraddizione che si sta sviluppando nelle aree immediatamente fuori dalla zona rossa relativamente, appunto, al reperimento di soluzioni abitative per le quali verranno erogate le risorse per l’autonoma sistemazione".

Qui gli sfollati evidenziano un primo problema: "Già nei giorni e settimane successive il 20 maggio si è verificato un aumento inaspettato dei canoni di locazione. È bene evidenziare che le zone limitrofe il cosiddetto 'cratere bradisismico' sono zone ad alta vocazione turistica e, come è normale che sia, soprattutto nel periodo estivo hanno costi per vacanzieri. Come sarà chiaro a voi tutti, noi non abbiamo alcuna intenzione di fare vacenze estive, dopo questi mesi di esistenza sospesa non ne abbiamo alcuna forza, piuttosto riteniamo e pretendiamo che venga riconosciuta la nostra dignità". La loro situazione è complicata: "abbiamo vissuto per mesi lottando per riuscire ad andare a lavoro o portare i nostri figli a scuola, cercando di mantenere un'apparente normalità. Le nostre case, sono chiuse, inaccessibili, come i nostri arredi, i giocattoli dei nostri figli e le nostre cose, reperibili solo quando le agibilità verranno ripristinate". E questo è "un processo che richiede tempi lunghi, che richiede risorse ingenti". Questo mentre "stiamo continuando a ricevere telefonate da parte di funzionari comunali che sollecitano la compilazione delle domande per l’autonoma sistemazione avvertendoci che entro il 15 luglio dovremo lasciare gli alberghi che ci ospitano. Forse non è chiaro che il 15 luglio è 'domani' e noi non abbiamo dove andare. Centinaia di persone saranno lasciate per strada con la promessa di qualche centinaia di euro che non riusciranno ad utilizzare per trovare una casa. Le istituzioni locali continuano a ripetere che non ci saranno proroghe e che l'unica risorsa disponibile saranno i soldi per l’autonoma sistemazione, che potranno essere spesi come si vuole non dovendo rendicontare nulla".

Caparre da versare, mobili da comprare, contratti brevissimi, prezzi alle stelle quando si tratta di case (vacanze) ammobiliate. Gli sfollati sottolineano altre questioni, a suffragare la tesi che il contributo per l'autonoma sistemazione così com'è non funziona. "Sapete - scrivono - quali sono i costi per trovare un’autonoma sistemazione tra fitti anticipati, agenzie immobiliari e mobili? Si è compreso che le uniche soluzioni reperibili sul mercato con queste caratteristiche sono case vacanza da migliaia di euro a settimana? Il 15 luglio per molti di voi significa vacanza, non per noi. Non chiediamo elemosine tanto meno svendiamo la nostra dignità. Come cittadini italiani pretendiamo rispetto, e chiediamo all’intera filiera istituzionale che venga prorogata la sistemazione alberghiera con adeguate coperture economiche nell'attesa che si trovino le corrette modalità per utilizzare le risorse per l’autonoma sistemazione che altrimenti non saranno altro che l'ennesima truffa ai danni dei cittadini puteolani".

"Siamo umani e non bestie da mandare a pascolare nei prati. Chiediamo pertanto immediata proroga per la soluzione alberghiera ed estensione della stessa per tutti coloro che ancora non sono stati sistemati. Infine, se siete così bravi a trovare un'autonoma sistemazione nelle nostre condizioni, fatelo voi per tutti noi, ma fatelo prima del 15 luglio".

L'ultimo "fuori tutti" era il 30 giugno

Il problema di queste famiglie in realtà si era già proposto lo scorso 30 giugno, quando era stato fissato il precedente "fuori tutti" dalle strutture ricettive. Poi - anche dopo la denuncia di NapoliToday - Regione e Federalberghi hanno prorogato di due settimane la convenzione stipulata per accogliere gli sfollati. Una proroga però evidentemente troppo breve per permettere a persone che vorrebbero soltanto ritornare nelle loro case di trovare una sistemazione.