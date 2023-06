Galata Seaways, il dirottamento che non c'è mai stato: cosa è emerso dalle indagini

Va chiarendosi, e decisamente sgonfiandosi, il presunto dirottamento di una nave mercantile turca nel mare ischitano. Dei 15 clandestini a bordo della Galata Seaways (che era diretta in Francia e che invece è ferma da ieri al Porto di Napoli) soltanto tre sono stati denunciati, peraltro a piede libero.

Il reato che viene loro contestato è, al momento, soltanto possesso di armi, ovvero due coltelli e il taglierino trovati a bordo del cargo e sequestrati. L'ipotesi dirottamento non è stata scartata, ma verrà vagliata nei prossimi giorni dal sostituto procuratore Enrica Parascandolo che si occupa del fascicolo.

Le testimonianze: nessun dirottamento

Polizia e guardia di finanza partenopea hanno ascoltato la scorsa notte, in Questura, il comandante della nave e i migranti. Il primo ha riferito di aver visto due clandestini a bordo armati di coltello che si aggiravano nella zona macchine, dove però non sono riusciti a entrare. A quel punto, ha raccontato il capitano, i due si sono ricongiunti con gli altri clandestini. Non avendo chiaro l'uso che volessero fare dei coltelli, ha lanciato l'sos.

I migranti, dal canto loro, erano spaventati per essere stati scoperti e temevano naturalmente che i membri dell'equipaggio (22 persone di nazionalità turca) volessero farli rimpatriare: è quanto hanno raccontato, grazie all'intermediazione di alcuni interpreti, agli inquirenti.

All'arrivo degli uomini della Brigata Marina San Marco, calatisi a bordo del mercantile da due elicotteri, alcuni di loro si sono sparpagliati nascondendosi sotto i camion a bordo e sopra i container.

Le indagini stanno quindi ridimensionando il caso, inizialmente descritto (anche dal ministro della Difesa Guido Crosetto) come quello di una pericolosa banda di pirati prontamente neutralizzata dall'intervento dei marò.

Le persone sbarcate: tre portate all'Ospedale del Mare

Delle 15 persone a bordo della nave si è intanto risaliti alle generalità di 14 tra loro. Si tratta di un iraniano, quattro siriani e nove iracheni. Di una quindicesima persona invece, un uomo, non è stato possibile reperire le generalità perché è stato trasportato d'urgenza all’Ospedale del Mare per ipotermia. Stesso problema, ma di minore entità, per altri due migranti anch'essi condotti presso la medesima struttura ospedaliera.

Le persone sbarcate saranno collocate, spiega la Questura, presso il centro di accoglienza della croce rossa.

Gli uomini del GOI e della Brigata Marina San Marco hanno liberato la nave turca e hanno neutralizzato i 15 clandestini a bordo.#migranti pic.twitter.com/DX1DejNKGM — Francesca Totolo (@fratotolo2) June 9, 2023