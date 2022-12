Falso allarme bomba in stazione: la telefonata era di un dipendente Circum

L'Ente autonomo Volturno ha reso noto che è stato un suo dipendente a lanciare il falso allarme bomba il 6 dicembre mattina, quando una telefonata parlava di un ordigno pronto ad esplodere a Porta Nolana.

"Un dipendente della vesuviana ha confessato - si legge in una nota della holding regionale dei trasporti - è stato lui il responsabile del blocco della circolazione per alcune ore la mattina del 6 dicembre telefonando in modo anonimo e annunciando una bomba su un treno a Porta Nolana. Ha chiesto formalmente scusa nero su bianco".

"Possibile che sia stato un nostro dipendente a telefonare per annunciare la bomba? Purtroppo sì, una bomba inventata dalla sua mente bacata - ha commentato il presidente dell'Eav Umberto De Gregorio - Cosa fare di fronte a questo gesto folle? Chi lo ha commesso tuttavia non è folle e dovrà rispondere delle sue azioni. Sulla vesuviana abbiamo già tanti problemi che i lavoratori cercano faticosamente di fronteggiare ogni giorno. Uno scherzo del genere (ha senso chiamarlo così?) è da irresponsabili".