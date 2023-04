Falsi finanzieri rapinano nota coppia di professionisti: "Dobbiamo perquisire casa"

Si sono finti finanzieri per svaligiare una casa. Il fatto sarebbe avvenuto ieri mattina ai danni di una coppia di noti professionisti presso la loro casa di via Matteo Renato Imbriani a Materdei. Tre persone , con pettorine della Guardia di Finanza, hanno bussato alla porta con la scusa di dover effettuare una perquisizione.

I tre, forse italiani, però erano ladri e dopo pochi minuti all'interno dell'appartamento lo hanno svaligiato. Stando ad una prima stima avrebbero portato via circa 1000 euro in contanti e oggetti di valore per un valore di oltre 3mila euro. Sul fatto indagano le forze dell'ordine, allertate dalla stessa coppia dopo che si è resa conto di essere stata raggirata.