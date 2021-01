Giro di certificati medici falsi per la patente: 40 indagati

Più di 50mila false certificazioni mediche. Sono quelle scoperte dagli inquirenti della Procura di Napoli Nord, emesse in un solo anno e utili a far conseguire la patente di guida a chi non ne aveva i requisiti, come anziani e persone a letto per patologie gravi.

L'inchiesta ha portato all'esecuzione, da parte della Polizia Stradale di Napoli (Distaccamento di Nola) di 24 misure cautelari – 20 arresti domiciliari, tre obblighi di dimora e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – a carico di un medico, dei suoi familiari, di titolari e collaboratori di autoscuole e di agenzie di pratiche auto. Le attività investigative sono state svolte con il supporto di intercettazioni e pedinamenti.

In alcuni casi, è emerso le certificazioni mediche risultassero rilasciate dal professionista durante un periodo in cui era invece ricoverato presso una clinica: secondo gli inquirenti gli autori materiali erano i suoi figli. Agli inquirenti risulta anche che alcune autoscuole organizzassero, eludendo i controlli della Motorizzazione Civile di Napoli, falsi Corsi di Formazione Periodica per conducenti professionali o lezioni di teoria e pratica alla guida ad allievi da parte di persone non qualificate.

In totale sono 40 gli indagati, tutti residenti tra le province di Caserta e Napoli. L'ipotesi di reato loro contestata è, a vario titolo, associazione a delinquere finalizzata al falso in atto pubblico. Si ipotizza un giro d'affari di oltre 1,6 milioni di euro.