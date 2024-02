Utenze per luce e gas attivate all'insaputa degli utenti, alcuni dei quali deceduti: la scoperta dopo un'indagine

Associazione per delinquere, sostituzione di persona, uso di atto falso e truffa. Questi i reati contestati a 17 persone, residenti nei comuni di Napoli, Caserta, Palermo e Messina dopo la conclusione di un'indagine condotta dai carabinieri della stazione di Riese Pio X . Ad avviarla era stata una denuncia presentata all'Arma da un 51enne di Loria, in provincia di Treviso, che aveva scoperto di essere intestatario di un contratto per luce e gas che è risultato completamente falso e che era stato stipulato con una ditta che aveva sede a Napoli.

Secondo le indagini sarebbero stati almeno un centinaio i contratti falsi per la fornitura di luce e gas attivati all'insaputa degli utenti, alcuni dei quali risultavano perfino deceduti, in tutto il territorio nazionale dall'aprile del 2021 all'ottobre del 2022.

Le vittime - riporta TrevisoToday - hanno scoperto la macchinazione una volta contattato i fornitori per avere conferma del mancato invio delle bollette e hanno così appreso il subentro di un’altra società, che però non era mai stato richiesto, né autorizzato.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, promoter della società napoletana avrebbero inserito, nei contratti intestati alle ignare vittime, false e-mail e utenze telefoniche, rendendo così impossibile il contatto tra il cliente e la società, in modo da guadagnare tempo, prima che le vittime del raggiro scoprissero la truffa.

ULTERIORI DETTAGLI SU TREVISOTODAY